Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio, a Piombino, in provincia di Livorno, dove un incendio, come informa Tg Com 24 sarebbe scaturito da oggetti accumulati in un locale comune al piano terra, diffondendosi nel condominio.

A causa del fumo e del calore provenienti dall'incendio che si sono diffusi nel vano scala del condominio, è stata necessaria l'evacuazione di 19 appartamenti, coinvolgendo un totale di 82 persone, di cui 5 sono stati assistiti dai soccorritori per controlli medici.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Livorno per domare le fiamme. Sul luogo dell'incidente erano presenti 4 mezzi e 10 Vigili del fuoco.