Il passaggio di un elicottero nel cielo di Napoli. Niente di strano, se non fosse che il velivolo spande in aria dello strano fumo rosa. E' la bizzarra scena a cui hanno assistito ieri, con apprensione e stupore, alcuni cittadini residenti a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano.

I cittadini si sono chiesti a cosa fosse dovuto quell'insolito fumo. Qualcuno, allarmandosi, ha pensato a un pesticida. Altri hanno pensato a un'azione di guerriglia marketing. In tanti hanno pubblicato il video che ritrae il passaggio dell'elicottero sui social network.

In realtà si è trattato di un baby shower, ovvero la trovata di una coppia per comunicare il sesso del nascituro. Una femminuccia in arrivo, evidentemente, visto il colore rosa del fumo che fuoriusciva dall'elicottero.