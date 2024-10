Il Sistema IT-Wallet italiano, in attesa della sua completa operatività, ha avviato il rilascio pubblico della funzionalità Documenti su IO. Questa nuova opzione consente ai cittadini di aggiungere alla loro app IO i documenti digitali della Patente di guida, della Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia e della Carta Europea della Disabilità.

Questi documenti digitali sostituiranno le versioni cartacee e, inizialmente, potranno essere utilizzati solo offline: la Patente di guida sarà valida solo in Italia per dimostrare l'idoneità alla guida durante i controlli delle forze dell'ordine; la Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia permetterà l'accesso ai servizi sanitari nazionali; la Carta Europea della Disabilità manterrà gli stessi utilizzi previsti per la versione cartacea.

Al via il rilascio

La funzionalità Documenti su IO è stata testata da un gruppo tecnico di valutazione, che ne ha confermato l'efficacia. Da oggi, i cittadini italiani avranno progressivamente accesso a tali documenti, garantendo la piena validità legale alle versioni digitali. L'abilitazione seguirà un calendario preciso: a partire dal 23 ottobre 50.000 cittadini, seguiti da 250.000 il 6 novembre, 1.000.000 il 30 novembre e infine tutti gli utenti dell'app IO dal 4 dicembre.

L'autenticazione tramite CIE o SPID "assicura la protezione dei dati personali, mentre i cittadini possono scegliere tra documenti digitali e cartacei", spigano dal ministero dell'Interno.

Per garantire la privacy e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i primi utenti abilitati saranno selezionati casualmente tra gli utenti dell'app IO. "Con Documenti su IO, la sicurezza e la protezione dei dati sono garantiti grazie all'autenticazione con CIE o SPID. È importante sottolineare che l'uso di questa funzionalità è facoltativo e i cittadini possono continuare a utilizzare i documenti fisici se lo desiderano",

Le parole del Sottosegretario Alessio Butti

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti ha commentato: "Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha compiuto il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho sostenuto fin dall'inizio e che sarà pienamente operativa nel 2025. Con l'introduzione dell'IT-Wallet, l'Italia si sta impegnando in un ambizioso percorso di evoluzione dei servizi digitali, anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2. Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l'utilizzo della loro identità digitale, garantendo al contempo massima sicurezza e tutela dei dati personali".