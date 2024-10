Stava passeggiando per strada insieme alla fidanzata, all’improvviso lui la abbraccia. Un gesto apparentemente normale che è costato, a un 20enne di Pavia, una multa da 400 euro.

I due camminavano tranquillamente con la mascherina. Poi lui la stringe forte a sé e il gesto è stato notato da due agenti in borghese che sono intervenuti immediatamente e hanno emesso al giovane una sanzione da 400 euro per violazione delle regole di distanziamento sociale: i due, infatti, non risultano conviventi. Secondo le regole possono sì passeggiare insieme ma non possono stare vicini.

La ragazza non è stata multata perché secondo gli agenti sarebbe stata sorpresa dall'improvvisa manifestazione e non avrebbe partecipato all'abbraccio.