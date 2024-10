E' di sei persone ferite il bilancio della rapina ai danni di passanti avvenuta questo pomeriggio nei dintorni della stazione Centrale di Milano. I responsabili sono due uomini che non hanno esitato a ferire chi reagiva alle aggressioni.

I primi soccorritori sono intervenuti con automediche e ambulanze in via Sammartini alle 17.40, dove si trovavano una 34enne spagnola con un trauma al volto, aggredita dai due a mani nude e picchiata, che è finita all'ospedale San Paolo in codice giallo, e una 58enne salvadoregna che ha riportato una lieve ferita a una mano, medicata sul posto.

Dieci minuti dopo, in viale Brianza, una nuova aggressione con esiti più gravi. A rimanere a terra sono stati un 68enne colpito con un fendente a una spalla, trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, oltre a un 57enne ferito sempre a coltellate a un braccio, portato in codice rosso all'ospedale San Carlo, un altro uomo che ha riportato una ferita da taglio al torace, in codice giallo al Policlinico, e una donna con una ferita da taglio al collo, anche lei inviata in giallo, al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, gli uomini feriti sarebbero intervenuti per difendere una o tutte le due donne aggredite.

Uno dei presunti autori delle aggressioni è stato fermato dalle Volanti e portato in Questura. Poi è stato a sua volta trasferito in codice verde al Fatebenefratelli.