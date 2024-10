Il boss dei casalesi Pasquale Zagaria resta ai domiciliari a casa della moglie in provincia di Brescia. All'udienza che si è tenuta al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, per valutare la richiesta di carcerazione per il fratello del boss dei casalesi Michele Zagaria, i giudici hanno accolto un'eccezione sui termini di comparizione presentata dalla difesa e hanno rinviato la decisione al 4 giugno.

Zagaria era detenuto nel carcere sassarese di Bancali in regime di 41 bis. A fine aprile gli aveva beneficiato della detenzione ai domiciliare, poiché non era possibile garantirgli nell'Isola le cure necessaria per la grave malattia di cui soffre.