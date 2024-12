Una donna senza fissa dimora partorisce in strada a Palermo e si rifugia con il cordone ombelicale ancora attaccato. Dopo essere stata soccorsa dalla polizia è fuggita dall'ospedale abbandonando il neonato.

L'allarme è stato lanciato da un testimone che ha avvistato la scena in un cantiere. Gli agenti del commissariato Oreto e delle volanti sono intervenuti prontamente, chiamando i sanitari del 118 per portare madre e figlio in ospedale.

Nonostante le cure iniziali, la donna si è allontanata lasciando il bambino sotto la custodia medica. Attualmente il neonato, in buone condizioni e con un peso di 2 chili e 540 grammi, è assistito nel reparto di neonatologia del Buccheri La Ferla.