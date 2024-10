"Oggi si celebra in Italia la Giornata per la Vita sul tema 'Libertà e vita'. Mi unisco ai vescovi italiani nel ricordare che la libertà è il grande dono che Dio ci ha dato per ricercare e raggiungere il bene proprio e degli altri, a partire dal bene primario della vita. La nostra società va aiutata a guarire da tutti gli attentati alla vita, perché sia tutelata in ogni sua fase".

Così Papa Francesco questa mattina, tornato ad affacciarsi su Piazza San Pietro per l'Angelus dopo settimane di restrizioni che lo hanno costretto a recitarlo in diretta video dalla sala della biblioteca del Palazzo apostolico. Il pontefice ha espresso preoccupazione "per l'inverno demografico italiano". "In Italia le nascite sono calate e il futuro è in pericolo - ha detto -. Cerchiamo che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine".

"Un'altra volta in piazza!", ha esclamato rivolgendosi ai fedeli presenti in Piazza San Pietro. "Sono contento di vedervi di nuovo radunati nella piazza, anche quelli habitué, le suore spagnole che sono brave, sempre, con pioggia, con sole sono lì. Anche i ragazzi dell'Immacolata. Tutti voi. Sono contento!", ha concluso il Santo Padre.