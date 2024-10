Il Papa, domenica prossima, reciterà l’Angelus dal decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato da domenica scorsa per un intervento all’intestino. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni nel quotidiano bollettino nel quale aggiorna sulle condizioni del Pontefice.

"Nel pomeriggio - spiega ancora il portavoce del Vaticano- ha celebrato la messa nella Cappellina dell’appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza. Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico".

"In occasione della prossima domenica - spiega la nota - è prevista la recita dell’Angelus dal 10° piano del Policlinico Universitario "A. Gemelli". Il Santo Padre ringrazia per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a pregare per lui".