La notizia del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma, lo scorso 29 marzo, aveva fatto il giro del mondo.

Inizialmente, un primo comunicato parlava di “controlli precedentemente programmati”. In seguito, è stato rivelato che da qualche giorno accusava difficoltà respiratorie finché, dopo aver avuto un malore, si è recato in ospedale per dei controlli che -esclusa l'infezione da Sars CoV2- hanno portato alla diagnosi: bronchite infettiva, con necessità di cure ospedaliere.

Tutto il mondo, dai fedeli al Presidente della Repubblica Mattarella al portavoce del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres fino al Presidente statunitense Joe Biden con la moglie ed all’Imam Pallavicini (giusto per citarne alcuni), ha voluto esprimere la vicinanza a Francesco, che in un tweet ha espresso commozione e gratitudine.

Il primo pomeriggio -seppur febbricitante- è passato tra riposo, preghiera e lavoro. Anche la seconda notte è passata tranquilla, il Pontefice ha risposto bene alla terapia antibiotica infusionale e già si è iniziato a parlare di imminenti dimissioni dall’ospedale.

Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, ha dichiarato stamane all’Adnkronos : "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa".

Quindi, verso le 13.30 di oggi, Matteo Bruni (direttore della sala stampa vaticana) conferma la notizia tanto attesa e di cui già si vociferava: "Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore".

Poco dopo, il Pontefice ha twittato “Le prove e le fatiche della vita – vissute nella fede – contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio. #Quaresima”.

Nel pomeriggio, Francesco si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell'ospedale Gemelli, portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro "Nacque Gesù a Betlemme di Giudea...". Ha poi impartito il sacramento del battesimo a un bambino, Miguel Angel, nato da poche settimane, facendo infine rientro al proprio reparto.

La Redazione di Sardegna Live, nell’augurare a tutti buone festività pasquali, esprime la propria vicinanza a Papa Francesco pregando per una pronta guarigione e ripresa.