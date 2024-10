Un gruppo di insegnanti precari della Sardegna sono presenti oggi in Piazza San Pietro per l'Angelus di papa Francesco, qualcuno anche armato di trolley, per la loro protesta sui trasferimenti in sedi lontane imposti per la stabilizzazione dalla riforma "Buona scuola".

Gli insegnanti del Comitato Valigie del 10 agosto sono in Piazza San Pietro per assistere all'Angelus del Papa. "La delegazione dei docenti sardi con la valigia - hanno spiegato nei giornis corsi i professori - troverà accoglienza e sostegno da parte di Papa Francesco, attento osservatore delle tematiche del lavoro, rispettoso della famiglia, mai come prima così legate ed oggetto dell'attuale dibattito pubblico, ormai estesosi a livello nazionale".

L'ennesimo Sos lanciato dai docenti che dopo anni di precariato chiedono di poter lavorare senza allontanarsi dalle famiglie per problemi economici e - come affermano gli stessi docenti - per indisponibilità dei voli.