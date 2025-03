Per la terza domenica consecutiva, Papa Francesco non ha tenuto l'Angelus in piazza San Pietro, optando per l'invio di un messaggio scritto ai fedeli, in cui ha espresso la propria gratitudine per l'affetto e il sostegno manifestati durante questo periodo.

Il Pontefice sei trova infatti ricoverato o al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale.

"Sorelle e fratelli, vi mando questi pensieri ancora dall’ospedale, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l’attenzione con cui si prendono cura di me", sono state le parole di Papa Bergoglio.

"Vorrei ringraziarvi per le preghiere, che si elevano al Signore dal cuore di tanti fedeli da molte parti del mondo: sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, mi sento come portato e sostenuto da tutto il Popolo di Dio. Grazie a tutti!".

Secondo il comunicato vaticano, Papa Francesco ha trascorso "una notte tranquilla" e ha confermato che non ci sono stati ulteriori problemi respiratori, ma c'è ancora preoccupazione dopo il recente broncospasmo.