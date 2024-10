Il Papa si trova ricoverato da questo pomeriggio al Policlinico Gemelli, dove è giunto con una ambulanza per "un'infezione respiratoria". Inizialmente il direttore della sala stampa della Santa Sede aveva parlato di "controlli precedentemente programmati".

"Nei giorni scorsi papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici", ha comunicato in serata lo stesso portavoce Matteo Bruni. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera".

"Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", ha poi aggiunto.

Questa mattina il Pontefice aveva presieduto, come di consueto, l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. È apparso affaticato quando è stato sollevato dalla carrozzina per salire sulla papamobile che lo ha condotto a Santa Marta, dove avrebbe avuto il malore che ha portato al suo ricovero. Ora, dunque, qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Sarebbero state annullate le udienze previste per domani e dopodomani.

L'ultimo ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma risale al luglio del 2021 quando si sottopose a un’operazione al colon. Un intervento delicato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana. Da gennaio dello scorso anno il Papa soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che lo ha costretto a ricorrere alla sedia a rotelle e al bastone da passeggio.