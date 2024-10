Papa Francesco è stato operato all'ospedale Gemelli di Roma. "L'intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore", fanno sapere dalla Sala stampa vaticana.Il pontefice è stato quindi riportato nel suo appartamento al decimo piano del policlinico.

L'intervento chirurgico, necessario per un laparocele, è avvenuto in anestesia generale per realizzare una laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. A operarlo è stata l'equipe del professor Sergio Alfieri che lo aveva già operato due anni fa.

"L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale", ha precisato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Nel frattempo, le udienze del Papa sono state cancellate fino al 18 giugno.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un messaggio a Papa Francesco. "Santità, in vista del Suo ricovero al Policlinico Gemelli desidero farLe pervenire i miei migliori auguri per il positivo esito dell’operazione cui Ella sarà sottoposto questo pomeriggio - scrive Mattarella - Il popolo italiano tutto Le è vicino con sentimenti di affetto e solidarietà, che faccio pienamente miei. Ella può contare in questo momento, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, credenti e non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento".