Il comunicato della Sala stampa vaticana informa che Papa Francesco ha trascorso una "notte tranquilla" e che la sua situazione medica rimane stabile. Un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni è atteso per questa sera. Attualmente, il Pontefice si trova al 29° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Ieri, giovedì 13 marzo, Bergoglio ha celebrato i suoi 12 anni di pontificato in ospedale.

La giornata di Bergoglio ha seguito oggi la consueta routine, iniziando con la fisioterapia motoria e continuando con la partecipazione agli esercizi spirituali della Curia Romana. Le terapie e la ventilazione hanno seguito lo stesso programma degli ultimi giorni, con la fisioterapia al mattino e la ventilazione respiratoria nel pomeriggio, alternando tra alti flussi e l'uso della ventilazione meccanica.