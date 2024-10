Alla fine ha prevalso la prudenza. Papa Francesco non andrà stasera alla Via Crucis al Colosseo. Lo fa sapere la sala stampa vaticana: “Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”.

La celebrazione di questa sera sarà presieduta dal vicario di Roma, cardinale Angelo De Donatis. Nel pomeriggio, il Papa è arrivato in sedia a rotelle nella Basilica Vaticana per presiedere la messa del Venerdì Santo. Il Pontefice, come accade da quando ha problemi di deambulazione, non si è prostrato sul pavimento davanti al crocifisso ma ha sostato davanti in silenzio sulla sedia a rotelle.