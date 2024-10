Papa Francesco ha nominato l'Arcivescovo Angelo Becciu suo delegato speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Nella lettera indirizzata al 69enne prelato pattadese, già Sostituto agli affari generali della Segreteria Vaticana, Francesco scrive: "All'inizio del cammino di preparazione in vista del Capitolo straordinario che dovrà eleggere il nuovo Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, con la presente La nomino in data odierna mio Delegato speciale presso quel benemerito Ordine".

"Ella agirà in stretta collaborazione con S.E. il Ven. Balì Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Luogotenente Interinale, per il maggior bene dell'Ordine e la riconciliazione tra tutte le sue componenti, religiose e laicali. Ella affiancherà e sosterrà il Luogotenente nella preparazione del Capitolo straordinario, e insieme deciderete le modalità di uno studio in vista dell'opportuno aggiornamento della Carta Costituzionale dell'Ordine e dello Statuto Melitense».