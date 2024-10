"Penso alla morte ma non ne ho paura". Parola di Papa Francesco, in un'intervista contenuta nel libro in uscita "La salute dei Pap", di Nelson Castro.

Il pontefice, interrogato su come mmagini la sua morte, ha risposto: "Come Papa, in carica oppure emerito. E qui, in Roma. In Argentina non torno". L'intervista a Bergoglio è stata svelata in parte.

È la prima volta che il Santo Padre non esclude categoricamente l'ipotesi delle dimissioni, confermando l'intenzione di trascorrere in Italia il resto della sua vita.