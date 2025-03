È stato diffuso il bollettino medico in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da 23 giorni presso il Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. "Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili e testimoniano una buona risposta alla terapia. Si registra pertanto un graduale, lieve miglioramento ", si legge, anche se "I medici, prudenzialmente, mantengono la prognosi ancora riservata".

La Sala stampa vaticana ha informato inoltre che questa mattina che nella mattina di sabato "il Santo Padre, dopo aver ricevuto l'Eucarestia, si è raccolto in preghiera all'interno della Cappellina dell'appartamento privato".

Per la giornata di domani non è attesa la pubblicazione di un aggiornamento medico, mentre 'Angelus sarà svolto seguendo la consueta prassi delle settimane passate, attraverso un messaggio predisposto per la divulgazione.