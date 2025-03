Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oltre un mese, ha ricevuto assistenza con ossigeno ad alti flussi durante la notte scorsa, ma non è stato sottoposto alla ventilazione meccanica. La Sala stampa vaticana ha confermato che il Pontefice non ha indossato una maschera per tutta la durata della notte, precisando che occorre ancora "prudenza".

Oggi, la routine del Pontefice è stata caratterizzata da trattamenti medici e sessioni di fisioterapia, coinvolgenti sia la terapia respiratoria che quella motoria. Il Papa, secondo quanto comunicato, sta seguendo una dieta specifica prescritta dai medici per situazioni simili, che include anche cibi solidi. Riguardo alle dimissioni dall'ospedale, i medici responsabili della cura di Papa Francesco non si sono per il momento esposti.