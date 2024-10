"Grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l'appuntamento domenicale e festivo". Queste la parole di Papa Franscesco al termine del Regina Caeli, la preghiera mariana che in tempo pasquale sostituisce l'Angelus.

"Io vi dico una cosa - rivela il pontefice -, mi manca la piazza quando devo fare l'Angelus in Biblioteca. Sono contento, grazie a Dio. E grazie a voi per la vostra presenza".

Il Santo Padre è tornato ad affacciarsi dal balcone del Palazzo apostolico dopo oltre un mese dall'ultima volta.