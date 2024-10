Papa Francesco è stato dimesso dal suo secondo ricovero al Policlinico Gemelli causato da una conclamata bronchite , dopo quello del 2021.

Il Santo Padre, quando ha lasciato il nosocomio romano, si è fermato di fronte ai giornalisti.

La voce un po' bassa, Papa Bergoglio ha dichiarato: " Non ho avuto paura, sono ancora vivo . Ho sentito come un malessere, come quando uno ha mal di stomaco, ma la morte (e qui cita una 'persona più grande di me ' ndR .) non l'ha vista in faccia”.

L'entourage di Papa Francesco ha fatto sapere che i programmi della prossima settimana rispetteranno le normali modalità e le usuali scadenze , specifiche della Settimana Santa.