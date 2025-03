Papa Francesco sarà dimesso domani, domenica 23 marzo, dal Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da 37 giorni a causa di una polmonite bilaterale.

Come comunicato dai medici che lo stanno assistendo presso l'ospedale romano, il Pontefice farà ritorno alla residenza di Santa Marta dopo 2 settimane in cui le sue condizioni di salute sono stabili, e dovrà stare in convalescenza per almeno due mesi.

"Le tempistiche sul recupero della parola sono difficili poterle dire, però guardando i miglioramenti avvenuti il recupero è possibile in tempi brevi", ha spiegato il medico referente del Papa in Vaticano alla stampa.