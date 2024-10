Alle ore 17.30 di oggi Papa Francesco si è recato presso l’appartamento del cardinale Giovanni Angelo Becciu per celebrare la Santa Messa "in Coena Domini" nella cappella privata del porporato con le due religiose della casa e alcune focolarine.

“Sua Santità e il Cardinale Becciu di nuovo insieme, stretti in un abbraccio”, è il commento di persone vicine al cardinale sardo riportato dal quotidiano Faro di Roma.

Il pontefice, lo scorso 24 settembre, aveva accolto la rinuncia di Becciu all'incarico di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e ai diritti e alle prerogative del cardinalato. L'ex sostituto della Segreteria di Stato vaticana aveva così conservato il titolo cardinalizio, perdendo però ogni incarico nella Curia romana e il diritto di entrare in un futuro conclave.

Il nome di Becciu era stato associato allo scandalo dell'acquisto di un immobile di lusso da 200 milioni di euro a Londra. Successivamente, l'avvocato del cardinale australiano George Pell aveva chiesto un'indagine internazionale dopo le indiscrezioni, apparse sulla stampa, secondo cui il cardinale di Pattada avrebbe disposto bonifici per 700.000 euro inviati in Australia per "comprare" gli accusatori di Pell nel processo per pedofilia in seguito al quale questi è stato assolto. Lo stesso AUSTRAC, organismo di vigilanza finanziaria australiano, ha poi ammesso "di aver massicciamente sovrastimato il flusso dei trasferimenti di denaro avvenuti tra Vaticano e Australia". La polizia federale australiana non ha dunque individuato "alcuna condotta criminale" nei pagamenti.