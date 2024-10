Francesco affaticato nella mattina di Domenica delle Palme, la festa che per i cattolici segna l'inizio della Settimana Santa. Il Papa, durante la celebrazione della Santa messa in piazza San Pietro davanti a 25mila fedeli, ha rinunciato a tenere l'omelia preparata.

Dopo la lettura del Vangelo, pronunciata con voce stanca, il Pontefice ha messo da parte il testo preparato per l'occasione rimanendo in silenzio per alcuni minuti, poi la celebrazione è proseguita regolarmente.

Il Papa ha pregato "per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca" e perché Dio "converta i cuori di quanti pensano, organizzano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato di non uccidere". Poi ha ricordato "la martoriata Ucraina dove tantissima gente si trova senza elettricità per gli intensi attacchi contro le infrastrutture che, oltre a causare morti e sofferenza, comportano il rischio di una catastrofe umanitaria".

Poi i morti in Palestina: "Pensiamo a Gaza, che soffre tanto, e a tanti altri luoghi di guerra".