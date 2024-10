Hanno perso la vita assieme Giovanni e Filippo Colapinto, padre e figlio di 81 e 47 anni, in una cantina di Gioia del Colle, nel Barese, dove sono precipitati in una cisterna per il vino. La drammatica notizia è stata riportata da Leggo.

I corpi dei due uomini sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava pulendo una cisterna contenente vino e sarebbe caduto all'interno, probabilmente perché stordito dalle esalazioni. Il padre sarebbe invece morto nel tentativo di salvarlo.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, anche il pm e il medico legale.