Paolo Savona ha contratto il coronavirus. L'economista cagliaritano, ex ministro del governo Conte I, oggi presidente della Consob, sarebbe asintomatico.

Savona, 84 anni, è in isolamento nella propria abitazione da dove continuerebbe a lavorare.

"Sto benissimo - sono le sue dichiarazioni -. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto. L’ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa".

Gli uffici Consob a Roma e Milano sono stati precauzionalmente chiusi e il personale lavorerà per alcuni giorni in smart working.