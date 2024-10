Primi due casi di coronavirus in casa Milan. Paolo Maldini e il figlio Daniel sono risultati positivi al Covid-19. Ad annunciarlo è una nota della società rossonera. L'ex capitano e oggi direttore dell'area tecnica, "venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla prima squadra. Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica".

Paolo Maldini aveva accusato una leggera febbre e per questo non era presente in tribuna durante il match Milan-Genoa di domenica 8 marzo, né era stato a Milanello il giorno prima.

Il tampone è stato eseguito quando il dirigente ha saputo di essere stato a contatto con una persona positiva. Padre e figlio prolungheranno di due settimane la quarantena. Il doppio tampone negativo a distanza di 72 ore certificherà la piena guarigione.