Paolo Gentiloni è ufficialmente il Primo Ministro incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella di formare il nuovo governo.

Il nuovo premier ha lasciato il Quirinale pochi istanti fa dichiarando: "Accetto l'incarico conferitomi dal presidente Mattarella. Cercherò di svolgere il compito con dignità e responsabilità".

"In coerenza con l’impegno che aveva più volte manifestato nel corso della campagna referendaria, Matteo Renzi ha deciso di non accettare un reincarico. Questa coerenza merita rispetto da parte di tutti. È emersa inoltre nelle consultazioni l'indisponibilità delle maggiori forze di opposizione a condividere responsabilità in un nuovo governo. Dunque non per scelta, ma per senso di responsabilità, ci muoveremo nel quadro del governo e della maggioranza uscente".

E ancora: "Sono consapevole dell’urgenza di dare all’Italia un governo nella pienezza dei poteri per rassicurare i nostri concittadini e per affrontare con il massimo impegno e determinazioni le priorità internazionali, economiche e sociali a cominciare dalla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto".

"Su questo lavoro – ha concluso il Primo Ministro incaricato – conto, tenendo presente l’urgenza di cui il presidente ha parlato ieri, di riferire al presidente della Repubblica al più presto possibile. Grazie".