Su Instagram, la giornalista Paola Ferrai (nata a Milano il 6 ottobre 1960), sensibilizza i suoi ‘follower’ sulla prevenzione e diagnosi precoce.

Lo fa pubblicando una foto del suo viso segnato dal carcinoma con il quale ha dovuto combattare.

“E' successo 4 anni fa”, ha spiegato la giornalista”.

Nel corso di un’intervista a ‘La vita in diretta’ aveva anche raccontato che all’inizio pensava si trattasse di un banale brufolo.

“Tutto risolto benissimo – rassicura sul social la Ferrari -. Trenta punti in faccia si superano pensando a chi sta molto peggio ed è' molto meno fortunato. Per i tumori della pelle melanomi e carcinoma basilare serve la prevenzione e non avete paura di farsi operare. Chirurghi italiani bravissimi anche nella ricostruzione. Importante niente laser e nessuna bruciatura che può nascondere cosa c’è veramente. Sempre controlli seri e accurati che in pochi minuti possono valutare la situazione con esattezza”.