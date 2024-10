Paola Di Benedetto avrebbe un nuovo amore. A svelarlo è il re dei paparazzi, Fabrizio Corona. La coppia è stata paparazzata in un locale di Milano: baci e danze per tutta la notte.

Dopo le relazioni con i cantanti Rkomi e Federico Rossi, il cuore della conduttrice televisiva batterebbe ora per il difensore dell'Inter Raoul Bellanova, 23 anni.

A pubblicare il video che riprende i due in momenti di intimità è Fabrizio Corona. "Nostro scoop esclusivo! - scrive - Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la show girl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumor con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter".

"In queste foto e video - spiega Corona - li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande in bocca al lupo per il nuovo amore".