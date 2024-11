Un agente della Guardia di Finanza in servizio nella provincia di Varese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo aver percorso dieci chilometri contromano lungo l'autostrada A8.

L'incidente è avvenuto la scorsa notte e le autorità sono intervenute in seguito a una segnalazione ricevuta dal centro operativo autostradale di Milano. Il veicolo è stato fermato in sicurezza alla barriera autostradale Milano Nord, senza causare incidenti.

Il conducente, sottoposto al test dell'etilometro, ha mostrato un tasso alcolico superiore di oltre tre volte il limite consentito. La sua patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo sequestrato..