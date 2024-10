Centotrenta euro: è il prezzo di partenza del pandoro griffato Chiara Ferragni finito all'asta su eBay.

Dopo le polemiche che hanno travolto l'influencer, rea di aver utilizzato una campagna di beneficienza per scopi di marketing, impazza fra i fan la corsa all'accaparramento dei prodotti.

Il pandoro della Ferragni è stato messo in vendita anche a Sassari, per il quale non è prevista alcuna spedizione in caso di acquisto.