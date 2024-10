I bracciali prodotti dall'azienda danese Pandora sono fra i più trendy e diffusi sul mercato. Il loro successo è dovuto alla possibilità di creare abbinamenti con numerosissimi e colorati ciondoli in base al proprio gusto. Eppure l'ultima trovata pubblicitaria della linea non è andata come i vertici speravano.

Pandora Italia ha infatti pubblicato sulla propria pagina Facebook una grafica celebrativa del nostro Paese. "Bella, forte, orgogliosa - si legge nel post -. L’Italia non è solo un paese meraviglioso ma è anche la nostra casa e una terra unica, capace di affrontare qualsiasi difficoltà. Questa estate partite alla riscoperta dell’Italia e portatela sempre con voi, nel cuore, con i gioielli Pandora". L'immagine allegata rappresenta una cartina dello stivale con una serie di charm accostati alle località più importanti. La pasta con la forchetta per esaltare la gastronomia emiliano-romagnola, il ciondolo del Colosseo a Roma, lo charm della pizza a Napoli e per la Sardegna... una pecora.

La scelta non è stata apprezzata dai numerosi utenti isolani che hanno tempestato il post di commenti e critiche. "Banali stereotipi", si lamenta qualcuno. "Ma riuscite a studiare la storia della nostra terra e capire che c'è tanto altro?", si domanda una ragazza. La discussione prosegue e non accenna a placarsi.