Sospensione dell’insegnamento dalla durata di un anno disposta dal Gip del tribunale di Cassino (Frosinone) per un professore di francese, accusato di palpeggiamenti e molestie ai danni di 12 alunne in una scuola media del Sorano.

La denuncia e le indagini, che hanno poi portato alla misura cautelare nei confronti del docente, sono scattate, come riportano Il Messaggero TgCom 24, dopo che le studentesse si sono confidate con le rispettive famiglie. Le ragazzine, come riportano le testate, avrebbero subito molestie in aula, durante le interrogazioni, mentre si trovavano vicino al professore.

Eseguita dagli inquirenti anche una perquisizione nell’abitazione del docente, a cui è stato inoltre sequestrato il telefono cellulare.