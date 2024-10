A Siena la contrada del Drago vince col fantino Andrea Mari detto Brio il Palio della Madonna di Provenzano 2018.

In piazza del Campo, dopo oltre un'ora di attesa per la mossa buona (due le mosse annullate dal mossiere) finalmente arriva la partenza con la vittoria di Brio in sella a Rocco Nice.

Per il fantino 41enne di Sovicille è il sesto successo in piazza del Campo.

Fra i sardi il miglior piazzamento è stato quello di Giovanni Atzeni, secondo con la giubba dell'Oca in sella a Porto Alabe.