Ancora un grande successo per il Palio di Siena. In piazza del Campo, per la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, dieci cavalli gareggianti, otto dei quali di provenienza sarda. Alla fine a trionfare è stato ancora una volta Giovanni Atzeni, noto "Tittia", col suo cavallo Violenta da Clodia, per la contrada La Selva.

La coppia favorita alla vigilia ha confermato le attese. Decima vittoria in carriera per il fantino di origini sarde, la quinta di seguito, un record assoluto da quando si registrano le vittorie. Secondo trionfo di seguito, invece, per il cavallo Violenta da Clodia. Seconda classificata la contrada de La Torre, i cui colori erano vestiti da Giuseppe Zedde, "Gingillo",

Istrice, Drago, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Onda, Nicchio e Tartuca le altre contrade in gara. La corsa è stata commentata da Pierluigi Pardo, affiancato da Giovanni Mazzini.

Per Atzeni in premio il drappellone realizzato per l'occasione dall'artista molisano Roberto Di Jullo: trattasi di un elegante quanto delicato dipinto didascalico, capace di generare una narrazione completa e puntuale del Palio nel pieno rispetto della tradizione, in cui non mancano cenni storici della città, ma anche della vita dell'uomo che l'ha dipinto.

L'anno scorso protagonista assoluto era stato ancora Tittia, riportando il doppio successo nei pali di luglio e agosto.

Foto La 7