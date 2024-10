Torna la magia del Palio di Siena e, con essa, protagonisti in piazza del Campo saranno otto cavalli nati in Sardegna su dieci in gara per la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano

Fra questi Zio Frac, vincitore dello scorso luglio, che sarà montato da Giuseppe Atzeni detto "Gingillo" per la contrada della Torre. Si tratta di un fondo arabo di 8 anni allevato a Pozzomaggiore da Costantino Calaresu. Lo stesso allevamento Calaresu ha costruito il successo del fondo inglese di 9 anni Viso D’Angelo, che con in groppa Carlo Sanna dovrà tenere alti i colori dell’Onda.

Anda e Bola, fondo inglese allevato a Perfugas da Vinicio Mundula, esordirà a Siena facendo coppia con Jonatan Bartoletti nel segno della Chiocciola. Il fondo inglese di 7 anni Abbasantesa, ancora esordiente, arriva dall'allevamento di Nicola Dessì ad Abbasanta. E' stato assegnato alla contrada della Giraffa e sarà montata dal fantino Federico Guglielmi "Tamuré". Veranu, un fondo inglese di 9 anni allevato a Fonni da Gianluca Gregu, sarà il cavallo dell'Aquila e farà coppia col fantino Stefano Piras.

Nati in Sardegna anche Ungaros, fondo inglese di 10 anni allevato a Bonnanaro da Giuseppino Marras e andato in sorte al Drago col fantino Andrea Coghe "Tempesta". Astoriux, invece, è un fondo inglese di 7 anni allevato a Pozzomaggiore da Andrea Rosas. Avrà in groppa Elias Mannucci porterà i colori del Nicchio.