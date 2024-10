Si è conclusa l’edizione 2017 del Palio del Casale di Camposano che ha visto la delegazione di Ollolai quarta classificata con il fantino Giovanni Bussu sul somarello Bulgara Nera.

Soddisfazione ed orgoglio nelle parole di Pier Paolo Soro, presidente della Pro Loco di Ollolai, che ha commentato: “Una grande gioia essere qui a Camposano anche quest’anno. Dopo anni di trionfi siamo contenti di fare festa insieme agli amici del Lazio che hanno vinto questa edizione. Per noi è un onore rappresentare l’intera Sardegna in questa manifestazione di carattere internazionale e ringraziamo gli amici campani per averci messo a disposizione l’asinello Bulgara Nera. L’anno prossimo saremo nuovamente qui in pista per cercare di vincere ancora una volta il Palio di Camposano”.

Ollolai ha vinto il Palio del Casale nel 2014, 2015 e 2016 con il fantino Valentino Bussu, fratello di Giovanni.