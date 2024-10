Imbarazzo per le condizioni degli spogliatoi dello stadio Barbera di Palermo, testimone della sconfitta degli Azzurri di Mancini contro la Macedonia del Nord. La pubblicazione di un video sui social network mostra gli spogliatoi immersi nel caos più totale.

Cicche di sigaretta, pezzi di cibo masticati, fazzoletti usati e oggetti di tutti i tipi lasciati ovunque a fare bella mostra di sé. Le immagini del video hanno acceso la rabbia e le polemiche di molti palermitani e non solo. Una doppia sconfitta dunque per la Nazionale Italiana di calcio, una in campo e l’altra, decisamente più mortificante, fuori dal campo.