E' arrivato al pronto soccorso accompagnato dal nonno e da alcuni parenti, con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia, al torace e un polmone perforato. La vittima un ragazzino di 14 anni, accoltellato nel pomeriggio di ieri da un compagno di 11 presso l'istituto Quasimodo, in via del Vespro.

Le condizioni del 14enne sono state stabilizzate e adesso si trova ricoverato in Area critica, ma non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito, l'aggressore avrebbe reagito per difendersi dall'ennesimo atto di bullismo.

Tuttavia le indagini sono ancora in fase iniziale. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni che avrebbero assistito all'aggressione.