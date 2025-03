Sono momenti di ansia e panico a Bari, dove una palazzina precedentemente evacuata mesi fa a causa dei pericoli strutturali è crollata. Come riportato dai quotidiani locali, sono diverse le segnalazioni di persone intrappolate tra le macerie, con particolare preoccupazione per una donna che avrebbe scelto di rimanere all'interno nonostante l'evacuazione obbligatoria. Testimoni hanno raccontato di aver udito il suono del suo cellulare provenire dalle macerie.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, condotte dai Vigili del fuoco della squadra Usar, specializzata in interventi in situazioni di emergenza. Sul posto anche il sindaco Vito Leccese e la figlia della donna dispersa, il personale medico del 118, le forze dell'ordine è intervenuto anche il Soccorso Alpino e Speleologico pugliese.

L'edificio di cinque piani, secondo una prima ricostruzione, sarebbe crollato a causa del cedimento di un pilastro centrale, lo stesso che aveva provocato la dichiarazione di inagibilità dell'edificio nel febbraio del 2024, portando all'ordine di evacuazione. C'è ora preoccupazione per la possibile dispersione di polvere di amianto.