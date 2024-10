Oggi è il grande giorno. Per la puntata di questa sera del Grande Fratello vip sono in programma grossi colpi di scena. Il patron di questa edizione, Alfonso Signorini, farà entrare nella casa più spiata d’Italia la show girl e influencer Serena Enardu.

La ex compagna di Pacifico Settembre, in arte Pago, tornerà nella casa per avere un secondo confronto con il cantante sardo. Durante il loro primo incontro, il cantante non si era sbilanciato più di tanto, pur essendo felice di vedere Serena.

Ma in attesa di scoprire cosa accadrà questa sera la Enardu si è lasciata sfuggire una confessione inaspettata. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, l’ex di Temptation Island Vip si è raccontata, condividendo le emozioni di questo momento. E, a un certo punto, si è lasciata andare ad una rivelazione importante sul suo futuro con Pago: «Non mi sono mai sposata perché non credo nel matrimonio. È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, gli risponderei anche domani, anche subito».