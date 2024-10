Un bambino di quattro anni è stato strappato dalle mani dell'assistente sociale dal padre che poi è scappato con lo stesso minore. È accaduto a Rodengo Saiano, nel Bresciano.

I carabinieri hanno intercettato il genitore, separato e originario dell'Est Europa, che si è chiuso in casa con il figlio a Roncadelle, un paese dell'hinterland. Sono ancora in corso le trattative tra i militari e l'uomo per la restituzione del minore.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, minacciando l'assistente sociale, avrebbe mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera. Al momento l'intera zona dove abita l'uomo è stata transennata dalle forze dell'ordine ed è in corso una trattativa condotta da un negoziatore dell'Arma.