Ha abusato della figlia 13enne incinta in ospedale. Una storia di terrore che arriva dall’ospedale Sant’Anna di Torino, emersa grazie ai filmati delle telecamere nascoste dagli inquirenti.

Ora l’uomo, un 35enne di origini filippine, arrivato in Italia circa 10 anni fa e incensurato, è accusato di abuso sessuale aggravato e si trova in carcere. La drammatica storia è stata riportata da La Stampa e da Tg Com 24.

La ragazzina era arrivata in ospedale a inizio luglio in avanzato stanza di gravidanza. Come riporta La Stampa, era molto impaurita e a chi le chiedeva chi fosse il padre del bambino che porta in grembo, rispondeva in modo evasivo, cambiando spesso versione, così come la sua mamma, che non chiariva mai in modo concreto la questione.

Così l’ospedale ha inviato una segnalazione al Palazzo di Giustizia che ha dato il via alle indagini: gli inquirenti hanno piazzato le telecamere nascoste nella sua stanza per visionare tutte le visite che la 13enne riceveva mentre era ricoverata. Solo i genitori e i fratellini si presentano a trovare la ragazzina. Il 10 luglio il padre è stato arrestato in flagranza di reato.

Come riporta Tg Ccom 24, gli accertamenti sul terribile caso sono ancora in corso: sono stati sequestrati i cellulari, si indaga per sapere se la giovanissima si sia confidata con qualcuno e sono attesi anche gli esiti del Dna.