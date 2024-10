Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali mentre spingeva la carrozzina con dentro il figlio di tre mesi quando un’auto li ha centrati in pieno.

Il piccolo è stato sbalzato fuori dal passeggino, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in gravissime condizioni. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma le lesioni riportate sono risultate fatali. La mamma è rimasta ferita in maniera lieve. L’incidente è avvenuto ieri mattina, alla rotatoria di via Plebiscito, tra via Duprè e via Bajardi. Il padre del bimbo, anche lui sotto shock, ha raggiunto in ospedale la moglie. La coppia, di origini marocchine, ha altri due figli, un maschietto di 8 anni e una femminuccia di 13. Secondo quanto appreso la mamma stava andando a prendere il fratellino alla scuola elementare.

Alla guida dell’auto un 46enne che nell'affrontare la rotatoria non si è accorto della mamma e del piccolo nel passeggino. Sulla dinamica dell'accaduto sta indagando la Polizia locale. E' stato denunciato per omicidio stradale.