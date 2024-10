In Italia

I carciofi non sono solo buoni e a basso contenuto di calorie. Ma, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sino ad oggi si sono valutati più per il loro gusto che per i loro effetti benefici per la salute: ciononostante siano superiori ad altri ortaggi per apporto di vitamine e minerali. Ma nei carciofi ci sono anche altre sostanze e molecole come l'inulina carboidrati, che è anche adatta per la salute dei diabetici.