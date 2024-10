Volare oltre oceano partendo da Orio al Serio per New York con 200 euro? Non è un sogno ma la realtà.

Proprio così’, il desiderio di tantissime persone di visitare la Grande Mela potrebbe avverarsi con un semplice biglietto low cost.

E’ infatti di qualche giorno fa l’annuncio della compagnia aerea norvegese Norwegian Air Shuttle, che opera in Europa con 112 aerei, di realizzare la tratta a partire dall’estate 2017.

Basterà soltanto fare uno scalo a Barcellona, all’aeroporto El Prat, e poi via verso New York.

Parlando di costi, il volo diretto da El Prat a New York avrebbe un costo complessivo di 179 euro a tratta, da aggiungersi agli ipotetici 40 euro del volo Orio al Serio - El Prat.

Non solo New York, tra le altre tratte saranno disponibili anche Miami, San Francisco e Los Angeles.

Un vero affare per i cosiddetti Viaggiatori Low-Cost.