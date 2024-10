Domani torna il Grande Fratello Vip e una delle novità è il debutto di Orietta Berti come opinionista. Al Messaggero lei stessa ha spiegato perché ha accettato l’offerta di Pier Silvio Berlusconi.

“Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962” ha detto la Berti.

Per prendere parte al programma di Canale 5, la celebre cantante ha detto no a Fabio Fazio, che pare ci sia rimasto male. “Un po' – ammette la stessa Berti – Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se n’è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il mio cofanetto”.