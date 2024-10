La fotografia di un’infermiera, stremata dai pesanti turni di lavoro consecutivi per affrontare l’emergenza Coronavirus in Lombardia, è diventata virale sul web.

La donna è stata immortalata mentre riposa con la testa appoggiata sopra un lenzuolo ripiegato e sistemato sulla scrivania davanti al computer. Indossa ancora guanti e mascherina. L'immagine simbolo arriva dall'ospedale di Cremona, uno dei più colpiti dal contagio.

Un medico in turno con lei ha voluto fotografare la scena per ringraziare tutti i collaboratori e gli operatori sanitari in genere che in questi giorni stanno mettendo in campo prestazioni eroiche per salvare l'Italia dall'epidemia.